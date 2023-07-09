У центрі міста окупанти позносили багатоповерхівки.

Радник міського голови Петро Андрющенко показав відео того, як в даний час виглядає площа Шевченка в центрі окупованого Маріуполя.

"Для немаріупольців складно уявити, що на цій панормамі відсутні приблизно 15-20 багатоверхівок, які були ціли 22 лютого 2022 року", - прокоментував відео посадовець.

Він зауважив, що тепер лише демонтажі та природня зелень Маріуполя приховують правду про знищене місто.

Ситуація в Маріуполі

Під час російського вторгнення в Україну місто майже повністю знищили окупанти. З 20 травня 2022 року перебуває під окупацією, після того, як захисники після боїв за "Азовсталь" здалися в полон. Станом на 7 червня минулого року в місті перебувало приблизно 100 тис. жителів.

В даний час у Маріуполі панує антисанітарія, доступ до медичних послуг вкрай обмежений. А російські окупанти продовжують ламати житлові багатоповерхівки у місті, виселяючи громадян. При цьому окупаційна адміністрація Маріуполя розробила план "евакуації" з міста. Цей план передбачає вивезення до РФ колаборантів, документації та найбільш цінного майна. Водночас у Маріупольському порту прискорюються вантажні операції, зокрема, з вивезення зерна.

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