Крім того, росіянам заборонено тимчасово привозити з собою речі, імпорт яких з Росії до країн ЄС заборонений.

На тлі масових антиросійських санкцій, введених після вторгнення РФ в Україну, Єврокомісія підтвердила, що громадянам країни-агресора заборонено в'їзд до країн Євросоюзу на особистих автомобілях, зареєстрованих в РФ.

Як йдеться в роз'ясненні Єврокомісії, в'їзд на таких автомобілях буде розцінюватися як заборонений імпорт. Термін, на який ввозиться автомобіль з російськими номерами, та митна процедура, яка використовується при цьому, не мають значення.

"Не має значення, чи використовується транспортний засіб в приватних або комерційних цілях, якщо він підпадає під митні коди, перераховані в додатку XXI (в тому числі код 8703), походить з Росії або експортується з неї. Найчастіше це стосується транспортних засобів, що мають російські номерні знаки та зареєстрованих в Росії", — йдеться в документі.

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Крім того, росіянам заборонено тимчасово привозити з собою речі, імпорт яких з Росії до країн ЄС заборонений. Так європейські митні служби можуть не пропустити ноутбуки, смартфони, косметику, валізи, вироби зі шкіри та хутра, а також напівкоштовні та дорогоцінні камені.

Війна в Україні та антиросійські санкції

У червні 2023 року уряди країн Європейського Союзу погодили 11-й пакет санкцій проти Росії. Новий пакет забороняє транзит через Росію розширеного списку товарівта технологій, які можуть допомогти російському військовому сектору або сектору безпеки.

Найбільшою новинкою чергового пакету санкцій, за словами дипломатів, стало введення обмежень на продаж чутливих товарів та технологій подвійного призначення третім країнам, які потенційно могли б продати їх Росії.

Перелік цих країн може змінюватися в разі одноголосної згоди всіх 27 членів.

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