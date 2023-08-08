Єврокомісія рекомендуватиме розпочати переговори щодо вступу України до ЄС.

Єврокоміся розпочала підготовку звіту про розширення Європейського Союзу, у якому, імовірно, буде зроблено важливе оголошення щодо вступу України в ЄС.

Як повідомив у Twitter журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, у звіті Єврокомісія рекомендуватиме розпочати переговори щодо вступу України, а також Молдови, до ЄС.

"Розпочато підготовку звіту Європейської комісії про розширення ЄС, який має бути опублікований у другій половині жовтня. ПШвидше за все в ньому будуть рекомендації для України та Молдови почати переговори про вступ до ЄС і для Грузії щодо отримання статусу кандидата", - написав Йозвяк.

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Водночас він зазначив, що необхідний консенсус 27 членів ЄС у грудні.

Вступ України до ЄС - що відомо

28 лютого 2022 року Україна подала офіційну заявку на вступ до ЄС. Через чотири місяці Європейська Рада надала Україні статус кандидата на членство. Водночас Україна отримала сім рекомендацій, виконання яких необхідно для просування в ЄС.

Станом на 19 червня 2023 року Україна виконала дві з цих семи умов.

Водночас західні лідери відзначали, що для вступу Україна повинна провести серйозні реформи. Так, за словами глави мЗС Німеччини Анналени Бербок, Україна повинна покінчити із "30 роками кумівства та корупції".

Президент Франції Еммануель Макрон теж звертав увагу на необхідність реформ, без проведення яких, за його словами, "Європу очікуватиме катастрофа".

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