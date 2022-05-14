На території "Азовсталі" можуть перебувати ще близько тисячі бійців, половина з них тяжкопоранені.

Україна веде перемовини про порятунок з "Азовсталі" вже 60 осіб, а не 38, як сповіщалось раніше.

Як віце-прем’єр-міністерка Ірина Верещук повідомила в коментарі "Суспільному", йдеться про медиків та важкопоранених військових.

"Там декілька сотень поранених, їх треба рятувати в першу чергу, бо щодо всіх одразу росіяни не погоджуються. Отже, спочатку важкопоранені й медики, їх дійсно 60 осіб", — повідомила Верещук.

Як повідомляв УНІАН, після евакуації цивільних з катакомб "Азовсталі" у Маріуполі російські війська не зупиняють спроб захопити завод, на якому ведуть оборону українські воїни. Окупанти завдають ракетно-бомбових ударів по території заводу та за допомогою артилерії та танків проводять штурмові дії.

За словами президента Володимира Зеленського, для порятунку українських військових, які перебувають на "Азовсталі", залучені впливові посередники і держави. У Генштабі ЗСУ стверджують, що операція з деблокування заводу потребуватиме значних зусиль і великої кількості військ.

11 травня віце-прем'єр Верещук заявила, що на території "Азовсталі" можуть перебувати ще близько тисячі бійців, половина з них тяжкопоранені.

12 травня вона повідомила, що зараз ведуться переговори про звільнення лише 38 важкопоранених бійців.

13 травня Зеленський повідомив, що Україна пропонує Росії різні механізми вивезення із заводу "Азовсталь" українських бійців, з президентом РФ Володимиром Путіним про це говоритиме президент Фінляндії. Йдеться про порятунок живих та вивезення тіл загиблих.

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