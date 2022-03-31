Концепція полягає у наявності оборонної армії та озброєння, а також у можливості швидко мобілізувати резервістів.

Голова переговорної групи Давид Арахамія розповів про можливості впровадження в Україні концепції "укріпленого нейтралітету".

Про це він сказав в інтерв'ю, яке транслювалося в ефірі інформаційного телемарафону.

За словами Арахамії, Україна залучила до консультацій ізраїльських військових експертів, на думку яких, Україні найбільше підходить концепція "укріпленого нейтралітету".

"Вона полягає в тому, що у нас має бути своя армія, оборонна, адже ми ні на кого не нападаємо, ми не агресивна держава... Але ми маємо вміти себе гарно захищати. Тобто мати все це озброєння оборонного характеру, "залізний купол", ракетне озброєння...", - пояснив він.

Окрім цього, Україна повинна мати можливість мобілізувати резервістів дуже швидко, наприклад, як у Швейцарії та Ізраїлі.

"У нас зараз є для цього усі передумови. У нас зараз у великій кількості територіальна оборона, сили нацспротиву. І ми так і бачимо, що буде армія та ще буде умовно мільйон людей, які кожного року, один чи два рази на рік, проходять навчання на полігонах. У них буде зброя", - сказав Арахамія.

Він додав, що наразі дискусійне питання - чи мають резервісти право зберігати цю зброю вдома чи в спеціальних збройових кімнатах.

"І у разі агресії, у нас за декілька днів ще плюс мільйон вже навчених солдатів, але держава не витрачає кошти на їхнє утримання кожного року чи щомісяця", - додав голова переговорної групи.

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