Його російські спецслужби помітили через прокремлівські коментарі.

Студента одного з вишів Миколаєва арештували за те, що він наводив ворожі удари по своєму місту.

Як повідомляє Служба безпеки України, у березні цього року російська спецслужба дистанційно залучила його до негласної співпраці.

За версією слідства, хлопець "зливав" окупантам місця базування Сил оборони у Миколаєві, а також локації місцевих об’єктів соціальної інфраструктури, у тому числі міських навчальних закладів та лікарень. В СБУ зазначають, що спецслужби Росії звернули на нього увагу через прокремлівські коментарі, які неодноразово публікував на різних Телеграм-каналах. При цьому студент не гребував і грошима - за кожну "мітку" отримував по 2 тис. грн.

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В СБУ зазначають, що розвідувальна інформація потрібна була ворогу для підготовки масованих повітряних атак на українське місто. Комунікував зрадник з російськими спецслужбами через анонімний чат у месенджері.

Під час обшуку за місцем проживання ворожого інформатора виявлено мобільні телефони з доказами незаконної діяльності. Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру, а суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Як повідомляє Офіс генерального прокурора, 20-річний студент є мешканцем міста Миколаєва. Він підозрюється у поширенні інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 114-2 КК України).

Війна в Україні - зрадники та коригувальники

Як повідомляв УНІАН 15 квітня, коригувальник, який наводив "Калібри" російських окупантів на Миколаїв, отримав 11 років і 6 місяців позбавлення волі.

Він також збирав інформацію про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону, в першу чергу намагався виявити бойові позиції артилерії та системи протиповітряної оборони ЗСУ.

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