Житель Миколаєва був активним учасником Телеграм-каналу проросійської спрямованості.

Коригувальник, який наводив "Калібри" російських окупантів на Миколаїв, отримав 11 років і 6 місяців позбавлення волі. Про це повідомляє Служба безпеки України.

В повідомленні сказано, що були зібрані беззаперечні докази вини інформатора ФСБ, який діяв у прифронтових районах на півдні України, зокрема, коригував ракетні удари по Миколаєву російськими крилатими ракетами "Калібр".

В СБУ зазначають, що він також збирав інформацію про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону, в першу чергу намагався виявити бойові позиції артилерії та системи протиповітряної оборони ЗСУ.

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Коригувальник - мешканець Миколаєва, був затриманий на початку серпня минулого року у ході контрдиверсійних заходів на Миколаївщині. На початку літа 2022 року російська спецслужба залучила його до негласної співпраці через представника "МДБ ДНР".

У поле зору ворога він потрапив на одному із прокремлівських Телеграм-каналів, де регулярно виправдовував російську збройну агресію проти України. Під час обшуку у зловмисника виявлено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з окупантами.

В СБУ зазначають, що суд визнав його винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану);

ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

В Офісі генерального прокурора зазначають, що чоловік у липні 2022 року, будучи активним учасником Телеграм-каналу проросійської спрямованості, декілька разів поширив у ньому інформацію про розташування на території міста бойових позицій ЗСУ. При цьому корегувальник зазначив конкретні координати. Крім того, в особистій переписці зі знайомими він поширював дописи про підтримку дій російських військових на території України.

В повідомленні сказано, що обвинувальний вирок виніс Заводський районний суд міста Миколаєва. Вирок ще не набув законної сили, оскільки є час на його апеляційне оскарження.

Росія вербує зрадників для коригування вогню - актуальні новини

Українські спецслужби регулярно виявляють серед українського населення завербованих Росією колаборантів, які допомагають ворогу обстрілювати ракетами і ударними БПЛА міста.

Нещодавно СБУ затримала ще одного коригувальника ракетного удару російських окупантів по школі у Краматорську. Інформатор збирав розвіддані про локації ЗСУ та коригував російські обстріли соціальних установ на Донеччині. СБУ встановила, що саме за його наводкою окупанти завдали ракетного удару по школі у Краматорську 5 березня.

Крім того, було викрито чергового російського посіпаку у Миколаївській області. Зрадник "зливав" данні через групи в соціальних мережах та месенджерах, які адмініструються російськими спецслужбами.

Влітку правоохоронці викрили в Торецьку мережу коригувальників авіаударів окупантів. Один із ударів ракети вони спрямували на житловий будинок, в результаті загинула вся родина.

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