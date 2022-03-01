Висадка ворожого десанту в Одесі не можлива поки триває шторм.

Київ, Харків та Херсон - міста України, на яких зараз зосереджені основні зусилля противника і військ Збройних сил України.

Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі інформаційного телемарафону, інформуючи про оперативну ситуацію з наступом Росії.

"Зараз найбільш гарячі три точки. Це північні околиці Києва – там на відстані 20-30 км в районі Макарова, на Житомирській трасі скупчення військ противника, по якому ми працюємо артилерією зараз, щоб їм було неповадно скупчуватися. Друга точка гаряча – це Харків. Там йдуть зараз артилерійські бої, працює авіація противника, наша армія дає відсіч", - сказав Арестович.

Він зауважив, що з Маріуполя "гарячих повідомлень" сьогодні не було.

"І Херсон. Вуличні бої. Це три крапки такі, на яких зосереджені основні зусилля. І наших, і противника",- резюмував Арестович.

Стосовно висадки ворожого десанту в Одесі, про що говорять останні кілька днів, він пояснив: "Шторм на Чорному морі. Нам навіть погода допомагає. І вони не можуть здійснити десант суто через погодні причини".

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