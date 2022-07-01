Вночі 1 липня російські війська випустили по Одеській області три ракети Х-22 з літаків стратегічної авіації Ту-22.

Радник глави ОП Олексій Арестович впевнений, що Росії не доведеться довго чекати на "відповідь" ЗСУ після жорстоких ракетних ударів по цивільній інфраструктурі в Одеській області.

Про це він написав у Facebook.

"Три Х-22 (такі ж ракети, як і ті, що влучили у Кременчуці) в житлові будинки і бази відпочинку в Білгород-Дністровському районі Одеської області. З якими у*банами нам доводиться воювати все-таки. Ну, чекайте привіт у відповідь, у*бани. І довго чекати не доведеться",- висловився Арестович.

Росіяни бомбили вночі Одеську область: актуальні дані

Вночі 1 липня російські війська випустили по Одеській області три ракети Х-22 з літаків стратегічної авіації Ту-22.

Всі ракети потрапили в об'єкти цивільної інфраструктури - у дві бази відпочинку і житловий будинок.

За останніми даними, внаслідок атаки ворога загинули 18 осіб, у тому числі дві дитини. Ще 30 поранені.

Рятувальники розбирають завали.

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