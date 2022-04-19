Радник голови ОП натякнув, що Росія не піде на цей крок, адже Альянс миттєво закінчить війну.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович прокоментував ймовірність удару Росії по базі НАТО. За його словами, війна тоді триватиме кілька діб.

Про це він заявив в ефірі національного телемарафону.

Арестовича попросили прокоментувати заяву Британії про те, що президент РФ Володимир Путін може наказати завдати удару по базі НАТО, щоб перекрити потік озброєнь для української армії.

"Ну нехай завдасть. Я думаю, що потім війна триватиме доби три", – заявив Арестович.

Раніше колишній перший радник британського уряду з національної безпеки Пітер Рікеттс заявив, що Путін може розглянути можливість завдання удару по базі НАТО, щоб зупинити постачання зброї в Україну.

Водночас аналітик компанії Defense Express Сергій Згурець заявив, що Україна не може виключати удару Росії по шляхам постачання зброї з держав НАТО, але Москва також має розуміти, що це означатиме пряме залучення альянсу у війну.

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