Ризики ударів РФ по шляхам передачі зброї з європейських країн Генеральним штабом оцінюються.

Україна не може виключати того, що Росія нанесе удари по шляхам постачання зброї з держав НАТО, але Москва також має розуміти, що це означатиме пряме залучення альянсу у війну.

Про це розповів в ефірі Радіо НВ директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець. На його думку, росіян дуже непокоїть перспектива отримання далекобійних засобів ураження.

"Коли ми говоримо про зразки, які найбільш непокоять росіян, то я думаю, що це дійсно далекобійні засоби ураження, які спроможні знищувати літаки і гелікоптери, або їхні засоби підвозу, логістичні засоби на відстані до 300 км. Це те, що нам сьогодні категорично не вистачає. Тому що в нас сьогодні найбільша ударна рука — це до 100−120 кілометрів, цього замало. Якщо ми говоримо, готуємося до другої фази війни з Росією за Донбас, то дійсно ми потребуємо саме цих зразків, яких поки що у нас критично не вистачає. Але з’являється закордонна артилерія, наприклад, поставки з тієї ж Чехії гаубиць, які уже воюють на полі бою. Це гаубиці і 152, і 155 міліметрів, які абсолютно ефективні в порівнянні з радянськими зразками. Є американські контрбатарейні радари", - заявив експерт.

Він зауважив, що важка зброя в Україну вже надходить. Ризики ударів РФ по шляхам передачі зброї з європейських країн Генеральним штабом оцінюються.

"Є декілька способів і стратегій отримання цієї і легкої, і важкої техніки, які сьогодні, в принципі, реалізуються. Ми дійсно не виключаємо того, що такі удари можуть бути. Але, умовно кажучи, якщо такі удари будуть завдані по країнам НАТО, то це означає, що нарешті ми можемо сподіватися, що країни НАТО ще на іншому форматі включаться у ведення бойових дій з РФ. Якщо говорити жорстко, то фактично загострення такого сценарію буде на користь Україні, тому що ми можемо розраховувати на включення країн НАТО в бойові дії в більш інтенсивному форматі", - підсумував експерт.

Раніше стало відомо, що президент РФ Володимир Путін може розглянути можливість завдання удару по базі НАТО, щоб зупинити постачання зброї в Україну.

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