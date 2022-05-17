У так званій "ДНР" залишилося води на три тижні.

Радник глави офісу президента Олексій Арестович вважає, що окупанти прориваються в Слов'янськ через те, що води в так званій "ДНР" залишилося на три тижні.

Про це він розповів в ефірі "Фейгін live".

У понеділок, 16 травня, "відповідальний" за водоканал "ДНР" повідомив, що води залишилося всього на три тижні.

"А витоки цього водоканалу знаходяться поруч зі Слов'янськом. І вони можуть туди рватися, в тому числі з цієї причини. Бо там катастрофа. Там же система водопостачання дуже хитра. Вона починається під Слов'янськом, йде через територію Донецької області, контрольованої російськими військами, і аж до Маріуполя, – розповів Арестович.

За його словами, з початком бойових дій ця система була зруйнована. Тепер воду подають за "миготливим графіком".

Нагадаємо, що 11 травня окупанти завдали ракетних ударів по двох районах Слов'янська Донецької області.

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