Радник глави офісу президента Олексій Арестович вважає, що окупанти прориваються в Слов'янськ через те, що води в так званій "ДНР" залишилося на три тижні.
Про це він розповів в ефірі "Фейгін live".
У понеділок, 16 травня, "відповідальний" за водоканал "ДНР" повідомив, що води залишилося всього на три тижні.
"А витоки цього водоканалу знаходяться поруч зі Слов'янськом. І вони можуть туди рватися, в тому числі з цієї причини. Бо там катастрофа. Там же система водопостачання дуже хитра. Вона починається під Слов'янськом, йде через територію Донецької області, контрольованої російськими військами, і аж до Маріуполя, – розповів Арестович.
За його словами, з початком бойових дій ця система була зруйнована. Тепер воду подають за "миготливим графіком".
Нагадаємо, що 11 травня окупанти завдали ракетних ударів по двох районах Слов'янська Донецької області.