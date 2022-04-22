Руйнування зафіксовані в декількох районах.

Минулої ночі російські окупанти обстріляли Слов'янськ. Для бомбардування, найімовірніше, використовувалися касетні боєприпаси. Жертв немає, проте зафіксовані руйнування в декількох районах.

Інформацією про удари рашистів поділився голова військової міської адміністрації Слов'янська Вадим Лях.

"Ніч пройшла тривожно, місто зазнало обстрілів. Постраждали кілька районів. Імовірно, були використані касетні бомби. На щастя, жертв вдалося уникнути. Евакуюємося, не зупиняємося!", — повідомив Лях на своїй персональній сторінці на Facebook.

Голова ВЦА також повідомив, що сьогодні, 22 квітня, організовані евакуаційні рейси зі Слов'янська. Жителі міста можуть автобусами відправитися в Дніпро або Покровськ.

Нагадаємо, Слов'янськ — далеко не єдиний населений пункт, який нещодавно був обстріляний. Минулої ночі ворог ударив по Миколаєву. А Харківщина за минулу добу зазнала 50 бомбардувань.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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