За його словами, першочергове завдання ЗСУ - звільнити Херсон.

Військові цілі РФ провалилися - окупанти не в змозі їх досягти і вони в цьому розписалися.

Про це заявив радник глави ОП Олексій Арестович.

"Про дійти "до Києва" і мови не йде. Мова про те, що вони Краматорськ і Слов'янськ взяти не можуть - два районних центри... військові цілі кампанії провалилися. Вони не в змозі їх досягти, вони в цьому розписалися. Вони ще в змозі здійснювати військовий тиск, намагатися завести це в глухий кут і примушувати до переговорів", - зазначив він.

"Те, про що ми говорили так багато місяців, і нас звинувачували в зайвому оптимізмі, і я говорив, що це скінчиться обов'язково. Так ось - воно скінчилося", - підкреслив Арестович.

За його словами, завдання зараз - "їх псевдонаступлення розгромити, в контрнаступ перейти, звільнити Херсон, або будь-який інший значимий об'єкт і далі діяти відповідно. І ми йдемо до цієї мети безупинно".

Нагадаємо, радник глави офісу президента Олексій Арестович вважає, що Росія готується йти в наступ на півдні України і назвав приблизну дату.

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