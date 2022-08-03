У Краснопільській громаді о 10:30 розпочався артилерійський обстріл.

Російські загарбники обстріляли три громади у Сумській області, зафіксовано 55 прильотів.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.

"За день росіяни обстріляли три наші громади: Юнаківську, Миропільську і Краснопільську. Усього 55 прильотів, на жаль із наслідками для цивільних людей", - заявив Живицький.

Зокрема, у Краснопільській громаді о 10:30 розпочався артилерійський обстріл (8 приходів).

"Росіяни били по житлових кварталах селища. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, цивільна інфраструктура. Люди, на щастя, не постраждали", - заявив Живицький.

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня російські війська шість разів обстріляли прикордоння Сумщини, загалом зафіксовано 62 "прильоти". В усіх випадках обійшлося без жертв і руйнувань.

Вас також можуть зацікавити новини: