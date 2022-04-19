Деяку кількість ракет Росія залишить на "страшну війну з НАТО".

Росіяни завдаватимуть ракетних ударів по Україні до останнього дня війни. Це триватиме ще як мінімум місяць.

Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі національного телемарафону.

"Не повинно бути ніяких ілюзій, ракетні удари по наших містах будуть до останнього дня війни і безпечних місць зараз не існує. Дуже багато ще ракет, вони переважно б'ють ракетами повітряного базування, які, зокрема, Україна передала їх за результатами Будапештського меморандуму. В цьому велика іронія полягає. Таких ракет у них ще сотні, а враховуючи, що в ракетному залпі зазвичай 5-10 ракет, можна порахувати на скільки ракетних залпів у них залишилося", - зазначив він.

На думку Арестовича, окупанти не використовуватимуть весь ракетний запас на Україну. Частину ракет Росія залишить на "страшну війну з НАТО".

"Я думаю, що ще місяць вони будуть бити, тут ми повинні позбутися ілюзій в цьому сенсі", - додав він.

Раніше президент України Володимир Зеленський назвав ракетні удари Росії стратегічною безглуздістю, наслідком якої стане ракетна самодемілітаризація РФ.

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