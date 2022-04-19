Виробляти нову артилерію, літаки, гвинтокрили, крейсери в умовах санкцій буде непідйомним завданням для Росії.

Президент України Володимир Зеленський назвав ракетні удари Росії стратегічною безглуздістю, наслідком якої стане ракетна самодемілітаризація РФ.

Про це президент України сказав у своєму зверненні до українців за підсумками 54-го дня війни.

"Російська армія не збавляє темпу використання ракет проти України. Хоча вже мала би усвідомити, що їй буде складно відновити ракетний запас в умовах навіть вже чинних санкцій. Без імпорту вони не можуть навіть це. А коли будуть закриті ще й усі лазівки, які використовуються для обходу санкцій, та введені ще жорсткіші санкційні обмеження, відновлення ракетного потенціалу Росії буде нереалістичним. Тобто російські ракетні удари призводять лише до одного – ракетної самодемілітаризації Російської Федерації", - зазначив Зеленський.

За його словами, схожий процес відбувається і з іншими російськими озброєннями.

"Виробляти нову артилерію, літаки, гвинтокрили, крейсери в умовах санкцій буде непідйомним завданням для Росії. Жодний з ракетних ударів не змінив для Росії ситуацію якось принципово. Та й якщо оцінювати їх всі разом, то висновок буде – це стратегічна безглуздість", - сказав президент.

Водночас він наголосив, що кожне втрачене життя – це аргумент для того, щоб українці та інші народи покоління за поколінням сприймали Росію виключно як загрозу.

"А будь-яку інфраструктуру можна відновити і ми це обов'язково зробимо", - сказав Зеленський, зазначивши також, що звільнення "всієї території нашої держави від окупантів" - це питання тільки часу.

Нагадаємо, в РНБО підтвердили початок нової фази російського наступу на сході України.

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