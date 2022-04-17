Воїни наголосили, що для окупантів у них є своя "верба", яка б'є по них вже понад 50 днів війни.

Артилерія Збройних сил України потужно привітала країну з Вербною неділею та потролила окупантів, нагадавши, що для них є своя "верба".

Ролик з'явився у Facebook Міноборони України.

"У Вербну неділю українці кажуть: "Не я б'ю, верба б'є". Для окупантів ЗСУ має особливу вербу, яка вже 53 дні не перестає бити рашистів", - зазначили воїни.

Артилеристи також показали потужні атаки по позиціях окупантів та пообіцяли, що Україна переможе.

Раніше Генштаб ЗСУ показав роботу українських артилеристів. На кадрах артилеристи окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха працюють "Градами" по позиціях російських загарбників.

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