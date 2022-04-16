Українські герої вирішили "трохи зігріти" російських загарбників.

Генштаб ЗСУ показав роботу українських артилерист.

На кадрах, опублікованих в Facebook, артилеристи окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха працюють "Градами" по позиціях російських загарбників.

"Останні дні погода не радувала теплом, але артилеристи окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха "гаряче" зустріли і не давали замерзнути окупаційним військам Російської Федерації. Вони ж попереджали, що можливі опади у вигляді Граду. Вічних мук в пеклі, російський окупант! Слава Україні! Героям України Слава!"- зазначили в Генштабі ЗСУ.

Зазначимо, ЗСУ за добу вразили сім повітряних цілей противник. Повітряними силами були вражені три безпілотних літальних апарати і дві крилаті ракети.

До слова, Детальніше про втрати РФ в Україні можна читати за посиланням.

Вас також можуть зацікавити новини: