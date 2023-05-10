Ворог запустив по Дніпропетровській області іранські безпілотники.

У ніч на середу, 10 травня, російські загарбники атакували Дніпропетровську область безпілотниками.

Українські воїни близько пiвночi приземлили іранські "Шахеди", повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram. "Агресор знову спрямував на область дрони… пiдроздiли повiтряного командування "Схiд" знищили три… безпiлотники… Дякую ППО за цiлодобову варту…!", - зазначив очільник ОВА.

Чиновник додав, що у регіоні решта ночі минала без атак з боку супротивника.

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Варто зазначити, що вороги вже не раз били по різних областях України безпілотниками. Станом на 9 травня на нашій землі ліквідували 2618 дронів супротивника оперативно-тактичного рівня.

Ситуація в Дніпропетровській області під час війни з РФ - зараз це варто знати

Ворог багато разів обстрілював регіон з різного озброєння, є жертви, постраждалі та руйнування.

Зокрема, у ніч на 9 травня окупанти запустили на Дніпропетровську область вісім ракет, всі вони були ліквідовані силами ППО України. Уламки ракети впали на багатоквартирний будинок у Дніпрі, постраждала жінка.

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