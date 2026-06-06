Дрони вдарили по арсеналах ВМФ Росії та базі у Кронштадті, - Зеленський (відео)

Удари по російській території завдаються, оскільки "російський керівник хоче воювати".

Вночі українські дрони вдарили по арсеналах військово-морського флоту (ВМФ) РФ та базі у Кронштадті, а також по нафтобазі на Кубані.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський. "Минулої ночі наші дрони подолали відстань близько 1000 кілометрів до регіону Петербурга – до арсеналів ВМФ ворога та бази в Кронштадті. А також наші далекобійні санкції подолали близько 500 кілометрів до Краснодарського регіону і вдарили по нафтобазі", - зазначив президент.

Він додав, що ця атака - результат спільної роботи військових ЗСУ, СБУ та Головного управління розвідки.

Зеленський пояснив, що удари по російській території завдаються, оскільки "російський керівник хоче воювати".

"Тому працюють українські санкції за цю агресію", - підкреслив глава держави.

"Росії треба завершувати свою війну і зупиняти удари по життю. Будь-які прояви несправедливості проти України матимуть справедливу відповідь. Дякую нашим воїнам за влучність", - підсумував він.

Крім цього, як додали у Силах спеціальних операцій (ССО) ЗСУ, підрозділи Deep Strike ССО разом із СБС та СБУ уразили військово-морську базу Балтійського флоту РФ "Кронштадт", розташовану поблизу Санкт-Петербурга.

"Кілька дронів ССО успішно досягли своїх цілей. На території бази зафіксовано займання", - йдеться у повідомленні.

У ССО зазначили, що на цій базі, яка є символом ВМФ РФ та стратегічним елементом воєнної машини ворога, розташовані військові кораблі, підводні човни, навчальні центри, доки для ремонту та суднобудівні потужності.

"Після знищення Україною частини спроможностей росії в Чорному морі значення "Кронштадта" у забезпеченні воєнного потенціалу ворога суттєво зросло. Але тепер дійшла черга горіти і до однієї з найстаріших військово-морських баз РФ", - підкрслили в ССО.

Удари по території РФ

Як повідомляв УНІАН, 31 травня у Саратові спалахнув нафтопереробний завод після візиту дронів. Цей завод забезпечує паливом російські окупаційні війська.

А сьогодні вранці стало відоо, що українські дрони атакували цілу низку цілей як на території Росії, так і на тимчасово окупованих територіях України. Внаслідок дронового удару, наприклад, у Маріуполі палає морський порт. Стовп диву видно з усіх кінців міста.

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