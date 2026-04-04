Дрони атакували два хімзаводи у Тольятті (відео)

В ніч на 4 квітня у російському місті Тольятті пролунали вибухи, після яких почалися пожежі.

Зокрема, Сили оборони уразили завод "Тольяттікаучук" у місті Тольятті Самарської області. Це підприємство випускає синтетичні каучуки та нафтохімічну сировину. Його продукція надзвичайно важлива для виробництва комплектуючих до бронетехніки та авіації.

Також, за попередньою інформацією, під удар потрапив хімічний завод "КуйбишевАзот".

Відео дня

У соцмережах опубліковано кадри, на яких над містом видно заграву, чути вибухи.

Також під удар потрапив Таганрог. Місцева влада визнала пошкодження складів, а також судна, що знаходилося неподалік порту.

Удари по території РФ

В ніч на 2 квітня дрони атакували нафтопереробний завод "Башнефть-Новойл" в Уфі (столиця Башкортостану). Моніторингові канали тоді писали, що в районі заводу було чути сильні вибухи, а після них на об'єкті почалася пожежа. Попередньо, удар могли завдати по одній із ключових установок заводу, яка відповідає за первинну переробку нафти.

А у ніч на 29 березня українські безпілотники ударили по російському нафтотерміналу в порту "Усть-Луга". Це ключовий російський морський порт на Балтиці – через нього здійснюється експорт нафти, у тому числі з використанням суден тіньового флоту.

