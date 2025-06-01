Президент запевнив, що усіх, хто допомагав готувати операцію, вчасно вивели з Росії.

Під час спецоперації "Павутина" було використано 117 дронів, якими керувала така ж кількість операторів. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Можна сказати впевнено, що це абсолютно унікальна операція. Найцікавіше – і вже зараз це можна говорити публічно – "офіс" нашої операції на території Росії знаходився безпосередньо поруч з управлінням ФСБ Росії в одній з їхніх областей", - сказав президент.

Зеленський підтвердив інформацію СБУ про те, що було уражено 34% стратегічних ракетоносців держави-агресора.

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За його словами, на етапі підготовки наші люди діяли на території різних російських регіонів – у трьох часових поясах. Але напередодні операції їх вивели з Росії, і зараз вони в безпеці.

Разом з тим президент дав зрозуміти, що безпосередньо під час ударів по цілях дрони діяли не автономно, а були керовані операторами.

"Загалом в операції було використано 117 дронів. І відповідна кількість операторів дронів працювала", - сказав він.

Атака дронів на аеродроми РФ: що треба знати

Як писав УНІАН, раніше англомовне видання Clash Report із посиланням на власні джерела повідомляло, що дрони, які атакували російські аеродроми, діяли автономно - ними начебто керував штучний інтелект.

Зокрема повідомлялося, що програми керування дронів начебто навчили самостійно розпізнавати російські ракетоносці, використавши як навчальний матеріал старі радянські літаки з музею стратегічної авіації у Полтаві.

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