Зазначається, що два Іл-76 знищені повністю.

Нові супутникові знімки знищених в ніч на 30 серпня літаків на аеродромі в російському Пскові з'явилися в мережі. Два Іл-76 знищені повністю, а ще два пошкоджені.

Відповідні знімки оприлюднив канал Monitor. Зазначається, що атаковані російські літаки значилися в 334 військово-транспортному авіаційному полку РФ. Всього на базі знаходиться близько 20 літаків Іл-76.

"У верхній частині літака розташовані паливні баки вантажних літаків і критична частина крила лонжерона. Ці секції літака були спеціально поцілені безпілотниками, запущеними з території Росії", - йдеться у повідомленні.

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Також на одному зі знімків видно момент попадання по одному з літаків.

Удар по аеродрому в Пскові - що відомо

У ніч на 30 серпня у районі аеродрому в російському Пскові прогриміли вибухи. В результаті горіли літаки Іл-76.

Пізніше у ГУР повідомили, що повністю знищено чотири транспортні літаки Іл-76, а ще кілька отримали пошкодження.

Пізніше в мережі з'явилися супутникові знімки Псковського військового аеродрому "Хрести" в Росії, які підтверджують, що вражені чотири російські літаки Іл-76.

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