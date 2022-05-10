Російські війська здійснювали спробу штурмових дій у напрямках населених пунктів Марʼїнка, Камʼянка, Новомихайлівка та в районі Шандриголового.

На Донеччині окупанти вбили трьох мирних жителів, ще трьох поранили.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 10 травня росіяни вбили трьох мирних мешканців Донеччини: у Мар'їнці, Авдіївці та Калиновому. Ще троє людей дістали поранення", - зазначив він.

Також, додав Кириленко, вдалося уточнити інформацію щодо 4 загиблих та 8 поранених у Костянтинівці.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ, 10 травня окупанти здійснювали спробу штурмових дій у напрямках населених пунктів Марʼїнка, Камʼянка, Новомихайлівка та в районі Шандриголового Донецької області.

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