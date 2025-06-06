Вона зазначила, що Путін хоче" лише більшої війни і всієї України"

Донька спецпредставника президента США з питань України Кіта Келлога Меган Моббс публічно звернулася до батька в соцмережі Х після ракетно-дронової атаки Росії по Україні.

"Гучна ніч у Києві, тату! Можливо, це вибухи й стрілянина серед ночі, але у мене дивне відчуття, що росіяни не хочуть миру", – написала Моббс.

Вона також тегнула Келлога у дописі.

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У ще одному повідомленні вона зазначила, що під атакою опинився не лише Київ, а й багато інших українських міст.

"Росія хоче, щоб ви повірили, що вона завдає удару у відповідь, але високоточні удари України були завдані у відповідь на невпинні російські атаки на мирне населення і лише після того, як Путін відмовився від припинення вогню. Він хоче лише більшої війни і всієї України", - додала вона.

Нагадаємо, Меган Моббс є президентом RT Weatherman Foundation. Ця інституція на початку війни створила логістичний хаб на кордоні України з Румунією, через який Києву постачаються ліки, медичне приладдя та інша допомога до більш ніж 70 благодійних організацій та лікарень.

Російська атака 6 червня

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що цієї ночі Росія запустила понад 400 дронів і 40 ракет. Частину з цих засобів українським захиснкам вдалося збити, але на жаль, не всі.

Внаслідок удару відомо вже про трьох загиблих і 49 поранених, однак їх число може зрости.

Всі троє загиблих - працівники ДСНС, які загинули під час удару по Києву.

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