Загинули жінки, які працювали там.

Ввечері у вівторок, 28 січня, російські загарбницькі війська завдали ракетного удару по Миколаєву. Згідно з останніми даними, загинули двоє людей.

О 20:36 мер міста Олександр Сенкевич написав у своєму Telegram-каналі про влучання по одному з приватних підприємств. Незадовго до цього Повітряні сили попереджали про загрозу балістики для Кіровоградської, Черкаської, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Пізніше начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив у Telegram, що внаслідок російського ракетного удару по Миколаєву загинули дві працівниці підприємства:

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"Росія - країна терористів".

Обстріли України

Російська Федерація щодня атакує Україну за допомогою різноманітної зброї. Минулої ночі велика кількість областей відбивалася від чергового "нальоту" ударних дронів типу "шахед".

Відомо про "приліт" та серйозну пожежу в Харкові. Крім того, вранці Росія запустила дрони та ракету по Одещині, є постраждалі та руйнування.

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