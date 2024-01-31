Сервери і мережі держави-агресора ― законна ціль для наших кіберфахівців.

Операція у кіберпросторі держави-агресора Росії, внаслідок якої зламано сервер Міноборони РФ та припинено функціонування спецзв’язку між підрозділами ворога, продовжується. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк.

"Кібератака триває. Ми зараз знімаємо інформацію, яка нам потрібна для того, щоб потім її проаналізувати та передати до підрозділів Сил безпеки та оборони України для подальшого ураження тих цілей, які вказані у документах на цих серверах", ― сказав представник ГУР МО України.

Він додав, що атаки у кіберпросторі Росії триватимуть і надалі.

Відео дня

"Подібні сервери і мережі ― законна ціль для наших кіберфахівців та Сил безпеки й оборони України. Тож такі атаки будуть продовжуватись", ― зазначив Черняк.

Кібероперації ГУР: що відомо

Як повідомляв УНІАН, в грудні кіберпідрозділи ГУР здійснили успішну спецоперацію на території Росії ― атакували податкову систему держави-агресора.

Під час спецоперації воєнним розвідникам вдалось проникнути в один із добре захищених ключових центральних серверів податкової служби (ФНС РФ), а далі ― у понад 2300 її регіональних серверів по всій Росії, а також на території тимчасово окупованого Криму. Внаслідок кібератаки усі сервери отримали шкідливе програмне забезпечення. Паралельно у такий же спосіб була атакована російська ІТ-компанія Office.ed-it.ru, яка обслуговувала ФНС РФ.

30 січня внаслідок кібератаки "ліг" сервер Міністерства оборони Росії, який використовувався для спецзв’язку. Саме фахівці ГУР МО здійснили операцію у кіберпросторі противника. Внаслідок атаки було припинено обмін інформацією між підрозділами Міноборони РФ, які користувались вказаним сервером, розташованим у Москві.

"Програмне забезпечення на атакованому сервері було затверджене ФСБ РФ як таке, що відповідає державним стандартам захисту інформації. Відповідний софт встановлювали на різних стратегічних об’єктах державного сектору Росії, зокрема – військових. Кібероперація триває", – заявили в розвідці.

Вас також можуть зацікавити новини: