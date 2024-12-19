За словами командувача ВМС ЗСУ, Україна не може дозволити противнику мати обізнаність на морі.

На початку грудня українські військові атакували морськими дронами газовидобувні платформи поблизу Криму, на яких окупанти встановили системи спостереження. Водночас ЗСУ мають намір продовжувати операції, які спрямовані на ліквідацію цих об'єктів. Про це заявив командувач Військово-морських сил України, віцеадмірал Олексій Неїжпапа в інтерв'ю "АрміяInform".

"Це операція не одного дня, і вона буде продовжена. Ми не можемо дозволяти противнику мати обізнаність на морі, не можемо дозволити слідкувати за нашими цивільними чи військовими кораблями і взагалі розуміти обстановку. По тих вишках ми працюємо не тільки нашими морськими дронами, але й іншими видами озброєння", - зазначив він.

Віцеадмірал наголосив, що на платформах армія РФ залишила спецпризначенців, проте вони логістично обмежені, через що мають забезпечення лише повітряним шляхом із залученням вертольотів.

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"Ми й надалі будемо працювати по таких вишках", - запевнив Неїжпапа.

Атаки на ворожі військові об'єкти - останні новини

Раніше керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко повідомив, що у Ростовській області було атаковано одне з найбільших хімічних підприємств РФ. За його словами, йдеться про ФКП "Комбінат Кам’янський", який спеціалізується, зокрема, на виготовленні ракетного палива.

Також повідомлялось, що дрони атакували базу у Грозному, що в Чеченській республіці РФ. Як стало відомо, однією з цілей атаки стала база ОМОНу. Водночас українському ЦПД наголосили, що удари по Чечні - це приниження Кадирова.

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