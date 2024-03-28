За словами розвідника, "ми ніколи прямо не говоримо: "дивіться, це зробили ми".

Брати на себе відповідальність за атаки на територіях країни-агресора з боку розвідки було б "трошки неправильно і непрофесійно". Про це під час виступу на Третьому міжнародному форумі зі стратегічних комунікацій сказав начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

"Ми ніколи прямо не говоримо: "дивіться, це зробили ми". На нашому офіційному ресурсі ви такого не знайдете", - підкреслив розвідник.

При цьому він нагадав, що "коли топили кораблі, то тут зрозуміло: ми публікували кадри з водних дронів".

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"Це елемент пропаганди. Ви маєте мене теж зрозуміти. У всіх інших випадках ― якийсь натяк може йти, якісь експерти щось можуть сказати, але жодного разу я не сказав: "дивіться, оце зробили ми". Це, на мій погляд. Ще раз кажу ― натяки є. Для чого це потрібно? Можливо для того, щоб підтримати самих себе, бо за два з половиною роки війни теж людям треба вірити в перемогу, вірити, що це здійсненно", - пояснив Буданов.

За його словами, нині є "гаряча" тематика ― теракт у "Крокус сіті".

"Як мінімум з 15 лютого 2024 року РФ знала про підготовку. Я вам більше скажу, ця інформація пройшла через розвідуправління угруповання у Сирії. От звідти вона пішла на Москву. І нехай не розповідають казки, що це дивним чином все матеріалізувалось нізвідки", - підкреслив очільник ГУР.

Теракт у "Крокус сіті" - останні новини

Керівник РФ Володимир Путін заявив, що коли він слухає "ура-патріотів", у нього "виникає почуття тривоги". За словами російського диктатора, він "стривожений" висловлюваннями про те, що "Росія тільки для росіян".

Як сказав Путін, на території РФ проживає 190 етносів, при цьому деякі національності представлені мільйонними народами.

Як відомо, увечері в п'ятницю, 22 березня, у підмосковному Crocus City Hall стався масштабний теракт. Загинуло щонайменше 143 особи, ще 360 були поранені.

Відповідальність за напад взяла на себе терористична організація "Ісламська держава". При цьому влада РФ переклала відповідальність за теракт на Україну.

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