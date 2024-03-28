За словами російського диктатора, він "стривожений" висловлюваннями про те, що "Росія тільки для росіян".

Лідер Росії Володимир Путін "стривожений" висловлюваннями про те, що "Росія тільки для росіян". Про це повідомляють росЗМІ, посилаючись на розмову Путіна з російськими військовими льотчиками.

"Коли я слухаю ура-патріотів — такі люди скрізь є у будь-якому суспільстві, — зокрема тих, хто каже, що Росія тільки для росіян, знаєте, у мене почуття тривоги виникає", - сказав Путін.

Він нагадав, що на території РФ проживає 190 етносів, при цьому деякі національності представлені мільйонними народами.

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"Як тільки ми почнемо реалізовувати ці деструктивні думки з приводу того, що решта чужих, ми розвалимо країну. І головним постраждалим буде російський народ", - підкреслив очільник РФ.

Теракт у підмосковному "Крокус Сіті"

Увечері в п'ятницю, 22 березня, у підмосковному Crocus City Hall стався масштабний теракт. Загинуло щонайменше 143 особи, ще 360 були поранені.

Відповідальність за напад взяла на себе терористична організація "Ісламська держава". При цьому влада РФ переклала відповідальність за терактна Україну.

Так, Путін сказав, що Росія затримала за цією справою 11 людей, і що є дані про те, що ті нібито намагалися після теракту втекти до України.

А прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін не спав через "Крокус". Мовляв, "у такі моменти не до сну нікому, особливо главі держави".

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