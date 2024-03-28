Диктатор показав своєму оточенню, що не контролює ситуацію в Росії, вважають в українській військовій розвідці.

Теракт у Москві в концертному залі "Крокус Сіті Хол" з погляду прихильника російського диктатора Володимира Путіна за "сильну руку" є повним крахом.

Держава, яка витрачає колосальні ресурси на силовиків, на фінансування спецслужб, зрештою не відреагувала належним чином навіть на публічні повідомлення, розповів спікер Головного управління розвідки українського Міноборони Андрій Юсов в інтерв'ю "Голосу Америки".

"З погляду класичного виборця Путіна і навіть його прихильника, людина, яка, можливо, підтримала його за "сильну руку", за те, що він може навести порядок в країні, ну це повний крах…", - зазначив співбесідник.

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За словами Юсова, ватажок росіян, зокрема, своєму оточенню показав, що не контролює ситуацію в РФ. На думку спікера ГУР, теракт у Росії може дати підстави демонтувати в країні хоч і формальні, але останні залишки прав громадян і може стати причиною перерозподіл влади серед силовиків. На його думку, в РФ мешканці будуть все більше висувати вимоги щодо своїх прав.

"Маса конфліктів, міжнаціональних потенційних, міжрелігійних, соціальних, політичних, інших, які утримуються силовим апаратом, але нікуди не зникають. І ці десятки, сотні народів, націй, які проживають на території Російської Федерації, які позбавлені будь-яких прав, громадянських, культурних, релігійних, вони будуть вимагати все більше права голосу і захисту своїх прав", - вважає речник.