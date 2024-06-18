На момент отримання знімку на нафтобазі все ще тривала пожежа.

Вночі 18 червня в Росії було атаковано нафтобазу в Азовському районі Ростовської області. Зʼявилися супутникові знімки наслідків удару – їх публікує проект "Схеми".

"Згідно із супутниковими знімками, які Planet Labs, які отримали журналісти "Схем", на території нафтобази триває пожежа. Однак, оцінити ступінь ураження нафтобази наразі складно, адже клуби диму обмежують видимість", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що саме через цей термінал проходить до 60 тисяч тонн нафтопродуктів на місяць. Крім того, на зберіганні там може одночасно перебувати до 30 тисяч кубометрів нафтопродуктів у цистернах, що загорілися після атаки.

Атаки по нафтобазах РФ

18 червня в Росії поскаржилися на на атаку на одразу дві нафтобази – в Азовському районі Ростовської області та в Темрюкському районі Краснодарського краю. Російські ЗМІ стверджують, що обʼєкт в Ростовській області атакували чотири дрони.

Як згодом повідомили УНІАН поінформовані джерела, минулої ночі лунали вибухи на ростовських нафтобазах "Азовська" та "Азовнафтопродукт". Загалом на цих обʼєктах 22 резервуари з паливом.

Зазначалося, що по ростовських нафтобазах працювали дрони СБУ.

Вас також можуть зацікавити новини: