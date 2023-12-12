Водночас українські ракетники уразили пункт управління російських окупантів.

Упродовж доби авіація Сил оборони завдала удару по району зосередження особового складу та техніки російських окупантів. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по пункту управління російських окупантів, двох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одному складу боєприпасів противника", – йдеться у повідомленні.

Також в Генштабі зазначили, що ворог завдав одного ракетного та три авіаційних удари, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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Війна в Україні: ситуація на передовій

Упродовж доби російські окупанти атакували на шести напрямках фронту. Найбільше атак ЗСУ відбили на Авдіївському напрямку – 37, ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

Противник також намагався атакувати на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Мар’їнському та Запорізькому напрямках.

Водночас у ЗСУ запевнили, що масштабний збій у роботі мобільного оператора "Київстар", який зачепив абонентів по всій країні, на фронті не відчули. Глава Служби зі зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ Збройних Сил України Володимир Фітьо наголосив, що на передовій військові користуються дещо іншим зв’язком.

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