Ще більше зросла кількість ворожих атак в напрямку Макіївки, і Спірного, і Часового Яру.

На фронті відбулося суттєве зростання штурмових дій на Куп’янському та на Лиманському напрямках. Про це сказав офіцер відділення розвідки бригади "Рубіж" Національної гвардії України Віталій Литвин в ефірі телемарафону.

"Це і Макіївка, і Спірне, і Часів Яр, тобто на цих напрямках збільшилась кількість бойових зіткнень і штурмових дій противника за останній період часу", - зазначив він.

За його словами, на Харківському напрямку точаться бої на рубежі Вовчанську.

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"Вони проводять такі фронтальні атаки, просто б'ють в лоб великою кількістю особового складу за підтримки оперативно-тактичної авіації. Тобто у них дуже велика кількість такої авіації на цьому напрямку, велика кількість керованих авіабомб. Тому там, де вони не можуть захопити якусь позицію, спостережний пост або взводний опорний пункт,то вони просто його знищують великою кількістю вильотів оперативно-тактичної авіації, котра скидає велику кількість керованих авіабомб на голови наших захисників", - зазначив Литвин.

За його словами, російські окупанти не полишають намірів повністю захопити Вовчанськ і прикладають для цього багато зусиль, зокрема, туди були стягнуті спецпідрозділи РФ, по українських позиціях били великою кількістю боєприпасів, а також була значна кількість вильотів оперативно-тактичної авіації.

"Не можна сказати, що це найголовніший напрямок ворога. Тому що у нас є такі важливі напрямки як Часів Яр, Лиманський і Куп'янський напрямок", - додав він.

Литвин розповів, що у Липцях після масованих ударів оперативо тактичної авіації, ворог знову починає пробувати штурмувати наші підрозділи.

"Коли вони впираються, то вони застосовують тактику випаленої землі - скидають велику кількість вибухових речовин на голови бійців Сил оборони. Там були масовані авіанальоти, масовані артилерійські удари і зараз знову продовжують відправляти свою піхоту на штурмові дії. Але на тому напрямку противник успіху не має, наші підрозділи там тримають рубежі і не дають ворогу просуватися вглиб Харківщини та населеного пункту Липці", - сказав Литвин.

Ситуація на фронті: останні новини

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 липня, речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин сказав, що причиною відходу українських захисників з мікрорайону "Канал" у місті Часів Яр стало знищення російськими загарбниками українських позицій.

За його словами, мікрорайон "Канал", у який зайшов ворог, утримувати було недоцільно, бо це загрожувало життю і здоров'ю військовослужбовців. Він сказав, що тому було ухвалено рішення командуванням відійти на більш захищені та підготовлені позиції, однак, і там ворог не припиняє своїх активних бойових дій.

Речник додав, що ворог намагається повісити у місті "своє триколорне ганчір'я".

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