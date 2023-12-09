Власниками цих квартир стали переважно росіяни.

Російські окупанти похвалилися відкриттям першого "іпотечного житла" в розбомбленому ними ж Маріуполі Донецької області. Проте місцеві жителі залишилися на вулиці – квартири отримали переважно росіяни.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада. Зазначається, що загарбники будують "іпотечне" житло замість того, щоб відновлювати зруйновані ними ж будинки. Перше таке відкрили по провулку Чорноморському, 1Б.

Примітно, що оглянути цей будинок завітав губернатор Ростовської області РФ.

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"І це не дивно. Адже власниками квартир стали жителі Ростова, Курська та Челябінська. Частина з них – жителі Донецької області, які ще у 2014 році виїхали до РФ. Будівельники хизуються, що звели будівлю за 5 місяців. А ось будинки для маріупольців, які залишилися на вулиці, не можуть збудувати чи відремонтувати вже майже 2 роки. Люди обурені", – йдеться у повідомленні.

Зараз окупанти будують нові "іпотечні" будинки по бульвару Хмельницького, проспекту Будівельників та Нахімова. Усі – на місці знесених будинків маріупольців.

Війна в Україні: що відбувається на окупованих територіях

Силовики з Росгвардії почали обходити інтернати на тимчасово окупованих територіях України. Вони возвеличують окупацію територій нашої країни й агітують "писати листи" дітям, більшість з яких фактично у полоні ворога та не мають зв’язку з опікунами, наголошують у Центрі нацспротиву.

Тим часом в окупованому Луганську росіяни вчать українських дітей воювати. Створюючи мережу мілітаризованих клубів серед українських підлітків на тимчасово окупованих територіях, ворог проводить підготовку дітей до служби в лавах армії РФ.

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