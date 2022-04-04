Серед "зрадників" можуть опинитися міністр оборони РФ Сергій Шойгу і начальник генштабу збройних сил Валерій Герасімов.

Після поразки в Україні президент Росії Володимир Путін буде змушений шукати ворогів всередині своєї країни для того, щоб списати свій провал і виглядати переможцем в очах російського обивателя.

Таку думку висловив радник глави офісу президента Олексій Арестович.

"Когось призначать зрадником. Тобто Путіну, щоб вийти переможцем, потрібно якщо не в Україні перемогти, то перемогти у внутрішній змові, яка "була в Росії". І ось треба "знайти" змовників, зрізати їм голови і таким чином опинитися переможцем, а потім "мудро укласти мир, який врятує Європу", - зазначив Арестович.

Він припустив, що серед "зрадників" можуть опинитися міністр оборони РФ Сергій Шойгу і начальник генштабу збройних сил Валерій Герасімов.

"І буде парочка, п'яток-десяток козлів відпущення поменше, там, рівня начальників управлінь, командувачів армією", – додав Арестович.

Як повідомляв УНІАН, на думку експертів, набагато легше притягнути до відповідальності за військовий злочин солдата, який його вчинив, ніж лідера, який віддав наказ.

Одна з проблем пов'язана із встановленням ланцюжка підпорядкування, яка доводить, що лідер санкціонував злодіяння або закриває на нього очі.

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