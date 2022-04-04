Байден заявив, що треба провести судовий процес щодо військових злочинів Росії.

Президент США Джо Байден закликав провести розслідування воєнних злочинів президента РФ Володимира Путіна і заявив, що буде вимагати посилення санкцій проти Росії.

Про це пише AP. Байден назвав Путіна "жорстоким".

"Те, що відбувається в Бучі, є обурливим, і всі це бачать", – додав Байден.

"Ми повинні продовжувати надавати Україні зброю, необхідну для продовження боротьби. І ми повинні зібрати всі подробиці, щоб це стало реальним – провести судовий процес щодо військових злочинів", – сказав Байден.

Раніше президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн написала, що Європейський Союз направить слідчих в Україну, щоб допомогти генеральному прокурору документувати військові злочини.

Вбивства російськими окупантами мирного населення в Україні буде визнано як геноцид. Про це сказав президент Володимир Зеленський.

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