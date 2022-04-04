Президент США Джо Байден закликав провести розслідування воєнних злочинів президента РФ Володимира Путіна і заявив, що буде вимагати посилення санкцій проти Росії.
Про це пише AP. Байден назвав Путіна "жорстоким".
"Те, що відбувається в Бучі, є обурливим, і всі це бачать", – додав Байден.
"Ми повинні продовжувати надавати Україні зброю, необхідну для продовження боротьби. І ми повинні зібрати всі подробиці, щоб це стало реальним – провести судовий процес щодо військових злочинів", – сказав Байден.
Раніше президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн написала, що Європейський Союз направить слідчих в Україну, щоб допомогти генеральному прокурору документувати військові злочини.
Вбивства російськими окупантами мирного населення в Україні буде визнано як геноцид. Про це сказав президент Володимир Зеленський.