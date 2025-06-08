Також вона підкреслила, що не має бути якоїсь касти недоторканних, оскільки важливо, щоб у першу чергу правлячі еліти показували приклад.

Наразі в Україні немає потреби знижувати мобілізаційний вік і проводити мобілізацію жінок, але країна вже на тому моменті, де і жінки, і люди з 18 років мають готуватися.

Таку думку висловила волонтерка Марія Берлінська інтерв’ю LB Live. Узагалі, за її словами, все доросле населення, без винятку має бути готове до мобілізації.

"Дуже не хочу, щоб служили вчорашні школярі, жінки. У нас ще є мобілізаційний ресурс, можливість рекрутувати іноземців. Є люди, котрі ніколи не були задіяні в обороні, але можуть", - сказала вона.

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Берлінська підкреслила, що так само не має бути якоїсь касти недоторканних. "Важливо, щоб у першу чергу правлячі еліти показували приклад. Це зовсім інший суспільний настрій", - зазначила волонтерка і додала, що це дасть можливість видихнути й відпочити тим, хто на фронті безвилазно багато років.

У російських ІПСО вже неможливо буде використовувати історію про те, що війна - для бідних, якщо буде приклад, від правлячих еліт у тому числі, і не буде якихось каст, батальйонів "Монако".

"Це важливо - показати єдність нації і те, що ризикують усі порівну. Народ, який став армією - непереможний", - пояснила вона.

Крім того, Берлінська додала, що наразі не бачить необхідності примусово мобілізувати жінок. "У нас ще є шанс не довести ситуацію до настільки критичного моменту", - зауважила вона.

"Технології - це об'єктивний гейм чейнджер і єдине, що дасть нам можливість встояти", - конкретизувала вона.

Заяви Берлінської про війну

Раніше Берлінська заявляла, що армія зараз тримається здебільшого на технологіях, однак Україна вже вперлася у стелю в цьому питанні, і тому ефективність ударів по росіянах помітно знизилася.

Також вона заявляла, що російський диктатор Путін планує грати у "гру на виснаження" проти України, але не факт, що ця стратегія спрацює на користь Росії.

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