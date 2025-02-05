За даними влади Краснодарського краю РФ, на резервуар упали уламки БПЛА.

Унаслідок атаки українських безпілотників на Краснодарський край РФ виникла пожежа на нафтопереробному заводі (НПЗ).

Зокрема, там загорівся резервуар із нафтопродуктами, повідомив губернатор краю Веніамін Кондратьєв.

"У станиці Новомінській Канівського району уламки БПЛА впали на резервуар із незначними залишками нафтопродуктів. Почалася пожежа, їй присвоєно другий ранг складності... Пожежу локалізовано, попередньо - постраждалих немає", - повідомив він у телеграмі.

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За даними російських делеграм-каналів, атаковано було нафтобазу ТОВ "Албашнефть", пожежу до ранку ще не загасили.

Це єдиний НПЗ у станиці Новомінська Краснодарського краю. Наразі його проєктна потужність дає змогу довести обсяг переробки до 320 тис. тонн вуглеводневої сировини на рік.

Удари по російських НПЗ

Віднедавна українські захисники активно почали бити по російських НПЗ та інших об'єктах. Серія атак безпілотників ЗСУ на російські енергетичні об'єкти спровокувала пожежі останніми днями на великому газопереробному заводі в Астрахані, а також на нафтопереробному заводі у Волгоградській області, де безпілотники під ранок 31 січня атакували НПЗ, теплоелектростанцію і нафтобазу. Примітно, що 2024 року українські дрони щонайменше тричі атакували цей НПЗ у Волгоградській області.

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