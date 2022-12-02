В ISW припускають, що російські війська можуть виводити особовий склад з позицій, розташованих ближче до лінії фронту в Запорізькій області.

Пересування російських окупантів у Запорізькій області вказує на їхню неспроможність обороняти ключові позиції.

Такий висновок зробили експерти Інституту вивчення війни (ISW) у новій доповіді. "Пересування російських військ у Запорізькій області може свідчити про те, що вони не можуть захистити критично важливі райони на тлі посилення українських ударів по місцях зосередження живої сили та їхній логістиці", - зазначили аналітики.

В ISW припускають, що російські війська можуть виводити особовий склад з позицій, розташованих ближче до лінії фронту в Запорізькій області, щоб зменшити вплив зростаючої кількості українських ударів по скупченню російської живої сили і техніки.

Відео дня

На думку експертів, відхід з Пологів є особливо примітним, оскільки населений пункт знаходиться на критично важливій дорожній розв’язці, і російським силам, ймовірно, буде важче захищати Токмак під час українського контрнаступу без контролю над цією розв’язкою.

Аналітики ISW дійшли висновку, що відхід з критично важливої позиції може свідчити про те, що російські війська не можуть захистити всю лінію фронту в Запорізькій області і визначають пріоритетні місця для зосередження сил.

Однак не менш імовірно, що російські сили переорієнтовують своє угруповання в Запорізькій області і можуть перекидати різний особовий склад назад у ці населені пункти.

Ситуація в Запорізькій області

Останнім часом ЗСУ завдали влучних ударів по місцях зосередження окупантів у Запорізькій області. В результаті вдалося поранити понад 230 окупантів і знищити 15 одиниць техніки.

Ворог постійно проводить евакуацію поранених в регіоні. Вантажівки та автобуси були відправлені в бік Мелітополя.

Військовий експерт Олександр Коваленко вважає, що умови для контрнаступу ЗСУ на території Запорізької області поки не сформувалися. Тому говорити про швидку втечу окупантів з Енергодару і, зокрема, ЗАЕС поки рано.

Вас також можуть зацікавити новини: