Уздовж кордону з РФ та Білоруссю запроваджено спеціальний прикордонний режим, – ДПСУ

У межах зазначеної території забороняється вільний в’їзд, перебування, проживання та пересування людей.

У кілометровій смузі уздовж кордону з Росією та Білоруссю запроваджено спеціальний прикордонний режим. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

"17 серпня 2026 року Урядом прийнято постанову КМУ №1049 "Про внесення змін до пункту 2-1 постанови КМУ від 27 липня 1998 р. №1147". На даний час вона вже набрала чинності, а органи охорони державного кордону розпочали впроваджувати визначені норми. Нею на період дії воєнного стану на земельних ділянках шириною 1 км уздовж лінії державного кордону з РФ та Білоруссю встановлюється спеціальний прикордонний режим", - йдеться у заяві.

У межах зазначеної території забороняється вільний в’їзд, перебування, проживання та пересування осіб, а також - провадження робіт, не пов’язаних із відсіччю збройній агресії проти України, обороною або охороною державного кордону.

Відео дня

Встановлені обмеження поширюються на всі земельні ділянки, що входять до визначеної кілометрової смуги вздовж лінії державного кордону, підкреслюють у ДПСУ.

В Білорусь перекинули ракетну бригаду, на озброєнні якої є "Орешник"

Нагадаємо, що начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Олег Іващенко раніше повідомив, що на території Білорусі розміщений підрозділ 101 ракетної бригади Збройних сил РФ.

За словами Іващенка, цей підрозділ має на озброєнні ракетний комплекс середньої дальності "Орешник". Він сказав, що Україну турбує надання Білоруссю дозволу на розміщення на своїй території ретрансляторів радіосигналів, які націлюють російські ударні БПЛА типу "Шахед" на українські цивільні об’єкти та критичну інфраструктуру.

Вас також можуть зацікавити новини: