Однак небезпека зберігається.

Пентагон заявив, що США поки не бачать ознак того, що Білорусь готується приєднатися до війни Росії проти України.

Про це повідомляє сайт Пентагону.

Однак небезпека зберігається.

"Ми як і раніше не бачимо ознак того, що Білорусь готується ввести свої війська в Україну", - сказав представник відомства.

Раніше телеканал CNN з посиланням на джерела повідомляв, що згідно з оцінками НАТО, Мінськ готується найближчим часом приєднатися до війни Росії проти України.

При цьому стверджувалося, що джерела телеканалу не бачать ознак підготовки білоруських військ для участі в бойових діях на території сусідньої країни.

Нагадаємо, раніше Білорусь заявила про відведення військ від кордонів України, але Генеральний штаб ЗСУ фіксує ознаки підготовки до вторгнення.

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