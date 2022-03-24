Пентагон не бачить готовності білоруських військ до вторгнення в Україну / фото REUTERS

Пентагон заявив, що США поки не бачать ознак того, що Білорусь готується приєднатися до війни Росії проти України.

Про це повідомляє сайт Пентагону.

Однак небезпека зберігається.

"Ми як і раніше не бачимо ознак того, що Білорусь готується ввести свої війська в Україну", - сказав представник відомства.

Раніше телеканал CNN з посиланням на джерела повідомляв, що згідно з оцінками НАТО, Мінськ готується найближчим часом приєднатися до війни Росії проти України.

При цьому стверджувалося, що джерела телеканалу не бачать ознак підготовки білоруських військ для участі в бойових діях на території сусідньої країни.

Нагадаємо, раніше Білорусь заявила про відведення військ від кордонів України, але Генеральний штаб ЗСУ фіксує ознаки підготовки до вторгнення.

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