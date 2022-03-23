Росія намагається будь-яким способом залучити збройні сили Білорусі до участі у війні проти України.

Українська армія готова до можливої військової загрози з боку Білорусі.

Про це секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов сказав в ефірі інформаційного телемарафону.

Він зазначив, що російський уряд намагається залучити Білорусь до вступу у війну проти України, у тому числі за допомогою фінансових преференцій у вигляді постачання нафти, газу, кредитів.

"Вони намагаються в будь-який спосіб залучити збройні сили (Білорусі) до цих речей. Ми думаємо, що у білоруського народу є розуміння, що цього робити не треба, але якщо вони прийдуть на нашу територію, я про це неодноразово казав, як більшість рашистів, вони будуть відправлятися в чорних поліетиленових пакетах", - наголосив Данілов.

Секретар РНБО також переконаний, що шансів у наступу з боку Волині у російських військових теж немає.

Він також зазначив, що рух ворога на Півдні наші військові успішно стримують.

Також Данілов прокоментував відсутність міністра оборони РФ Сергія Шойгу в медіапросторі.

"На сьогоднішній день там не тільки Шойгу немає, там багато генералів, які вже не виходять на звʼязок. У них уже багато генералів, яких вони поміняли, щоб з новими силами робити наступ, але я можу сказати - їм це не допоможе", - зазначив він.

Також він додав, що зараз у Росії відбувається "зʼясування стосунків" між різними структурами.

"ФСБ тикає пальцями, що це військові недопрацювали, військові кажуть, що це не допрацювали інші структури", - зазначив Данілов.

Раніше сьогодні в Генштабі заявили, що РФ продовжує накопичувати техніку уздовж білоруського кордону.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня в Міноборони України заявили, що зафіксовані ознаки підготовки Збройних сил Республіки Білорусь до прямому вторгненню на територію України. У Генштабі ЗСУ при цьому заявили, що існує велика загроза наступу Республіки Білорусь на Волинському напрямку.