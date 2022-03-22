За його словами, 60% білоруських військових не бажають брати участь у війні проти України.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів, яка ймовірність участі білоруської армії у війні Росії проти України.

Про це він сказав в ефірі інформаційного телемарафону.

"15-20% (вірогідність того, що Олександр Лукашенко прийме рішення про участь у цій війні). За нашими даними і за даними білоруської сторони, яку ми знаємо від опозиції, наприклад, понад 60% білоруських військовослужбовців не бажають жодним чином брати участь в конфлікті з Україною. Звісно, якщо їм віддадуть наказ, вони люди військові, вони перейдуть кордон, частина навіть буде воювати. Але мені здається, ця частина, яка буде воювати, навіть отримати військовий досвід не встигнуть", - сказав Арестович.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня у Міноборони України заявили, що зафіксовано ознаки підготовки збройних сил Республіки Білорусь до прямого вторгнення на територію України. У Генштабі ЗСУ при цьому заявили, що існує велика загроза наступу Республіки Білорусь на Волинському напрямку.

21 березня міністерство оборони Білорусі заявило, що відводить своїх десантників від українського кордону.

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