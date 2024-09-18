Наразі такі удари – не проблема для українських БПЛА.

Російський склад з боєприпасами в місті Торопець, по якому напередодні завдали удару, знаходиться в зоні ураження українських БПЛА.

Про це в ефірі "Radio NV" заявив експерт з питань авіації, заступник директора української компанії виробників РЕБ Анатолій Храпчинський. "Відстань від кордону України близько 500 км. Більшість наших безпілотних систем може вражати на такій відстані. Удар по складських приміщеннях зі зброєю відбувається за рахунок певних елементів на безпілотних системах. Тому що тут повторна детонація", – сказав Храпчинський.

Водночас він додав, що причиною такої активної детонації є те, що більшість боєприпасів на складі знаходилося під відкритим небом. Завдяки чому відбувся "ефект доміно".

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"Україна останнім часом активно б'є по військових об'єктах на території РФ. Тут нещодавно і по "Енгельсу" прилетіло. Не долетіло до складів, однак ефект є, це психологічний тиск на військових. Казати про перспективи – тут треба не забувати, що у нас є можливість використовувати "Нептун" по суходолу. У нас є можливість використовувати БПЛА на ракетній тязі. Тобто ми можемо робити вже комбіновані атаки по російській території. За рахунок чого отримувати такі результати", – додав Храпчинський.

Удар по складу з боєприпасами: що відомо

У ніч на 18 вересня в місті Торопець Тверської області внаслідок дронової атаки почалися потужні вибухи. Губернатор регіону Ігор Руденя наказав частково евакуювати населення міста.

За даними джерел УНІАН, цю операцію організувала Служба безпеки України разом з Головним управлінням розвідки та Силами спеціальних операцій. Відомо, що на аеродромі зберігалися, зокрема, керовані бомби, артилерійські боєприпаси і ракети, призначені для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" і тактичних ракетних комплексів "Точка-У".

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