За словами Назаренка, 99% російських штурмів закінчуються невдачею для окупантів.

Офіцер артилерії 4-ї бригади Національної гвардії України "Рубіж" Володимир Назаренко з позивним "Сонечко" в ефірі телемарафону розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку.

"Ситуація вже котрий місяць залишається дуже напруженою. Ворог не збавляє темпів, спроб просуватися. Немає перепочинку, не вщухають обстріли. То на одну посадку, то на іншу ворог постійно намагається сунути. Це як малі штурмові групи, вони намагаються максимально приховано, під прикриттям рухатися. Бувають штурми й із застосуванням легкої броньованої техніки, танків. Іноді це кілька одиниць, а іноді й десятки", – сказав Назаренко.

Він також додав, що Росія постійно намагається знайти нові способи та тактики задля того, щоб прорвати українську лінію оборони.

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"Їхня фантазія не має меж, вони роблять ті дикі речі, які схожі на колхоз. Оці мангали, весь світ сміється. Вони пробують різні методи. На жаль, вони вчаться на помилках і розвиваються. Їм постійно підвозять резерви, постійно поповнюють особовий склад. У них величезні втрати, особливо під час штурмів. 99% цих штурмів невдалі, навіть попри підготовку, їхню артилерійську роботу. Активно використовують БПЛА як для розвідки, так і ударні", – зазначив Назаренко.

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Генштаб розповів, де найбільше тиснуть окупанти. Найгарячішими залишаються Бахмутський, Навопавлівський та Куп'янський напрямки.

Через виснаження армії та недостатньої кількості особового складу українська армія пробує новий стиль рекрутингу, вважає The Wall Street Journal. Так, військові все частіше розміщують рекламу на білбордах та застосовують рекламні інструменти Instagram.

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