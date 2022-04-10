Сергій Гайдай впевнений, що наступ РФ буде найближчим часом.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, яким може бути бій за Донбас.

Про це він заявив в інтерв'ю "Українській правді".

Гайдай впевнений, що наступ буде найближчим часом, адже йде накопичення сил, засобів, величезної кількості техніки.

"Я думаю, що буде щось на зразок такого: десь о 3-4 годині ранку почнеться масований артобстріл. Будуть задіяні міномети важких і великих калібрів, артилерія, авіація, РСЗВ, "Град", "Смерч", "Ураган", "Точка-У". Все, що у них є, вони використовують. Це триватиме кілька годин саме на території Донецької та Луганської областей, а потім вони підуть у наступ величезною кількістю танків, піхоти", - описав він похмурий сценарій.

Гайдай також вважає, що російські загарбники не зможуть одночасно піти в наступ з півночі, півдня і сходу. А від того, як проходитиме бій за Донбас, залежатиме переговорний процес з РФ.

Як повідомляв УНІАН, голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що російські окупанти накопичують сили і готуються до наступу.

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