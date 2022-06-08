Родичі сєвєродончан просять про евакуацію містян, проте з обласного центру вона наразі неможлива через бої, що тривають у місті.

З Луганщини евакуйовано ще 40 людей. Проте рятувати мешканців Сєвєродонецька поки що неможливо.

Як повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, йдеться про 34 людей з Лисичанська (включаючи одну дитину) та шістьох з Врубівки.

"Сьогодні знову відбулася "тиха" евакуація. Охочих виїжджати більшає з кожним днем, як і збільшується кількість обстрілів вільних населених пунктів області", - зазначив він.

Також Гайдай повідомив, що до цих міст було завезено гуманітарні вантажі.

"Родичі сєвєродончан просять про евакуацію містян, проте з обласного центру вона наразі неможлива. Бої тривають всередині міста. На жаль, коли виїзд ще був, бажаючих евакуюватися було не так багато. У громаді нині залишається до 15 тисяч мешканців", - розповів він.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Українські військові успішно стримують штурм у Сєвєродонецьку. У місті тривають бої.

Вас також можуть зацікавити новини: