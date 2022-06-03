Перемога в цій битві не принесе перелому у війні, а поразка не стане кінцем і поразкою у всій війні.

Росіянам дуже важливо захопити Сєвєродонецьк, оскільки їм потрібна вся Луганська область як певний результат воєнних дій.

Так військовий експерт з Азербайджану Агіль Рустамзаде прокоментував в інтерв'ю "Новому времени" значення битви за Сєверодонецьк.

За його словами, від початку війни політичні цілі Росії переважали над військовими.

"Їм дуже важливо захопити Сєвєродонецьк, оскільки їм потрібна вся Луганська область як певний результат воєнних дій", — наголосив експерт.

Він зазначив, що перемога в цій битві не принесе перелому у війні, а поразка не стане кінцем і поразкою у всій війні.

"Загалом важливо співвідносити те, що зараз відбувається на Донбасі, з усім обсягом російсько-української війни. У вас класична довга війна третього покоління, схожа на Другу світову війну, коли, як ви пам’ятаєте, одні й ті самі міста могли кілька разів переходити з одних рук в інші", — вважає Рустамзаде.

Експерт додав, що поки що жодної з поставлених російським керівництвом цілей не було досягнуто і, мабуть, уже не буде досягнуто на цьому етапі.

Як повідомляв УНІАН, російські війська під час запеклих боїв зайшли в Сєвєродонецьк 30 травня і станом на 1 червня зайняли 70% міста. У Сєвєродонецьку не припиняються запеклі вуличні бої.

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